Le président de la République du Bénin, Patrice Talon a prêté serment pour son second mandat le 23 mai 2021 à Porto-Novo. Reçu ce dimanche 29 mai 2022 dans l’émission « Focus» de la chaîne de la télévision nationale, le Secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji s’est prononcé sur plusieurs sujets notamment sur le nombre d’emplois créés par le gouvernement du Président Patrice Talon à travers le Programme d’Action de Gouvernement (PAG) 2021-2026. «Si on peut parler par exemple du contenu social, vous n’avez pas idée combien d’emplois ont été créés en un an » a déclaré le porte-parole du gouvernement.

Wilfried Léandre Houngbédji a affirmé que dans l’administration publique, il a été lancé des recrutements en un an pour autour de 4 à 5 mille emplois, à la police républicaine et pour les Forces armées. Dans le domaine de la santé, l’Etat a lancé «le recrutement de 1600 agents, à la limite il y a mieux que moins autour de 1400». Il a fait savoir que toujours dans le domaine de la santé, il y a un autre projet qui consiste à recruter «350 professionnels de la santé par an sur 3 ans».

Dans le secteur de l’enseignement secondaire particulièrement de l’enseignement technique et de la formation professionnelle, le Secrétaire général adjoint du gouvernement a annoncé que l’Etat a recruté «662 aspirants au métier d’enseignement » et qu’à la zone de développement industriel de Glo-djigbé, une seule entreprise projette de recruter 3000 béninois sur un an, «1000 l’ont déjà été, 1000 pourront l’être incessamment et 1000 autres avant la fin de l’année». Pour le projet comme le pipeline Niger-Bénin qui doit transporter l’hydrocarbure du Niger vers la côte béninoise, il a révélé que l’entreprise en charge des travaux a lancé «le recrutement pour environ 3000 postes».

Ce qui veut dire, selon lui, qu’«au cœur de cette politique du second mandat, le social manifesté par la création massive d’emplois est présente». L’Agence nationale pour l’emploi (ANPE ) à travers le projet «PRODIJ», a-t-il dit , s’intéresse «au plus vulnérable du marché de l’emploi des artisans sans qualification intellectuelle de base, sans qualification académique de base donc des gens qui n’ont même pas le CEP et qui ont à peine le CEP mais qui sont massivement pris en compte pour environ 40.000 jeunes béninois , moitié femmes, moitié hommes dont les compétences sont renforcées et qui reçoivent une dotation pour pouvoir se mettre à leur compte».

Le porte-parole du gouvernement a signalé que «puisqu’ on parle de social, le microcrédit Alafia , le gouvernement a acté que les bénéficiaires de Microcrédit Alafia auront désormais la possibilité d’aller jusqu’à 100 mille francs CFA de crédit alors qu’avant c’était 50 mille francs cfa sur le 1er mandat». Concernant le projet «ARCH », l’assurance maladie, il a laissé entendre qu’elle est actuellement en phase de généralisation.

Wilfried Léandre Houngbédji a tenu à préciser que le gouvernement a lancé «ARCH Formation» et «ARCH Microcrédit» pour les artisans «qui font les formations grâce aux mécanismes de ARCH et qui ont la possibilité d’avoir des prêts pour s’installer allant de 100 mille à 2 millions de francs Cfa». Il a précisé que la réalisation de ce projet doit être mise «au crédit du second quinquennat» car «cela devrait amener à se convaincre de ce que le social, il est vraiment au cœur de l’action du président de la République et de son gouvernement pour le compte de ce second mandat».