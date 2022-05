Cela fait plusieurs années maintenant que le Mali comme d’autres pays du Sahel font face à la menace terroriste. Des attaques qui sont perpétrées par des groupes djihadistes ont déjà fait plusieurs morts dans le pays. Il y a quelques années, la France a déployé des soldats qui devaient combattre le terrorisme aux côtés des forces locales. Récemment, la France s’est retirée du pays. La Russie dirigée par Vladimir Poutine a assuré ce vendredi qu’elle va continuer à soutenir le Mali.

La Russie continuera à soutenir le Mali dans la lutte contre la menace terroriste dans le pays. C’est ce qu’a déclaré ce vendredi le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, ouvrant des pourparlers avec son homologue malien, Abdoulaye Diop. « Bien sûr, il est très important pour nous d’entendre de nouvelles évaluations de la situation dans votre pays, des efforts de votre gouvernement pour normaliser la situation, y compris l’élimination de la menace terroriste. Nous continuerons à vous fournir toutes les informations possibles dans cette affaire« , a déclaré M. Lavrov.

Au cours de sa déclaration, le ministre russe Lavrov a affirmé que la Russie souhaite que les nombreux conflits qui persistent en Afrique, « notre ami »(selon les propos du ministre ndlr) se résolvent . « L’Afrique est notre ami, et nous souhaitons que les nombreuses crises qui, malheureusement, y persistent encore, soient résolues dès que possible. La Russie, en tant que membre du Conseil de sécurité de l’ONU, aide les pays, et nous continuerons à le faire« , a martelé le ministre russe des Affaires étrangères.

Il a souligné que le moment est adéquat pour discuter du partenariat entre la Russie et le Mali. « Aujourd’hui, nous avons une bonne occasion de discuter des objectifs dans le cadre de l’approfondissement de notre partenariat, dans le domaine du dialogue politique, dans le domaine de la coopération économique, et, bien sûr, dans le domaine d’échanges humanitaires, éducatifs et autres« , a également souligné M. Lavrov.