La 17ème édition du tour cycliste international du Bénin démarrée depuis le mardi 3 mai a pris fin ce dimanche 08 mai 2022 avec le grand prix de Cotonou. Pour la 5ème et dernière étape du 17ème tour cycliste international du Bénin, elle a été remportée par le caporal Niekiema Bachirou du Burkina Faso. Les cyclistes ont pris le départ à Sèhouè et ont traversé les villes de Ouidah et Cotonou pour échouer à Porto-Novo. L’Allemand Peschges Marcel est le grand vainqueur de cette 17ème édition du tour cycliste international du Bénin au classement général.

Le tour cycliste international du Bénin s’est achevé avec le sacre du coureur allemand Peschges Marcel. La 5ème et dernière étape, longue de 138, 400 km, a été parcourue par le Burkinabé Niekiema Bachirou, ce samedi 7 mai 2022, en 03h26 minutes 54 secondes pour une vitesse moyenne de 40,135 Km/h. Il est suivi respectivement du Belge Seppe Wangheluwe (2ème ) et du Marocain Mounir Makhchoun ( 3ème). Le Burkinabé est donc le deuxième cycliste africain à gagner une seconde victoire d’étape après celle du Sud-africain Jonathan Bouwer ( 4ème étape).

Quant aux deux sprints intermédiaires, un français et un néerlandais ont partagé les deux premières places. Le Belge Buijk Bart Jacob est le vainqueur du premier sprint intermédiaire à Tori Bossito. Le Français Stephan Pierre est 2ème et le Sud-africain Carl Bontthuys est 3ème. Le second sprint intermédiaire à Akpakpa est gagné par le Français Stephan Pierre. Le Belge Buijk Bart Jacob prend la deuxième place et le Burkinabé Issifou Iboudo est troisième.

Peschges Marcel, le grand vainqueur du tour

77 coureurs venus de 13 pays ont pris part du 03 au 08 mai 2022 au 17ème tour cycliste international du Bénin. Ces 77 coureurs ont fait 5 étapes avec au total 748,1 km. A l’arrivée de cette 5ème étape, l’Allemand Peschges Marcel a conservé son maillot jaune et a remporté ainsi cette 17ème édition du tour cycliste international du Bénin. Il a succédé au Burkinabé Paul Daumont.