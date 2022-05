Le Tour cycliste du Bénin, édition 2022 a démarré le mardi 03 mai dernier. 84 coureurs venus du monde entier prennent part à cette compétition. Hier vendredi 06 mai, l’Afrique qui jusque-là peinait à remporter une étape, s’est illustrée de la plus belle des manières en remportant la 4ème étape. C’est le sprinteur sud-africain Jonathan Bouwer qui a triomphé après 126 kilomètres de course sur la distance Bohicon –Comè. Il a fini devant deux européens : l’Allemand Herman Keller et le Belge Seppe Vangheluwe.

L’Allemand Marcel Pershges est toujours le maillot jaune

Cette étape remportée par Jonathan Bouwer n’a pas influencé le classement. L’allemand Marcel Pershges a toujours le maillot jaune sur ses épaules. Il a remporté hier jeudi, la 3ème étape du tour sur la distance séparant Savalou de Bohicon. Le coureur allemand s’est ainsi emparé de la première place du classement, reléguant le leader du général Bjorn De Decker à 2mn 53 s.

Il faut noter qu’il reste juste deux étapes avant la fin de ce tour cycliste du Bénin. Comme d’ordinaire, les coureurs béninois n’ont remporté aucune étape jusqu’à présent. Il y a un besoin urgent de changer la donne. Cela passe semble t-il, par la professionnalisation de ce sport et l’équipement.

.