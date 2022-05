Le nouveau Secrétaire exécutif du Conseil de l’Entente, Marcel Amon-Tanohn a été reçu en audience le lundi 09 mai 2022 par le Président de la République du Bénin, Patrice Talon. Tout juste après l’audience que lui a accordé le Chef de l’Etat, l’ivoirien Marcel Amon-Tanohn a visité les 26 trésors royaux exposés au Palais de la Marina de Cotonou. A l’issue de la visite, le Chef de l’exécutif du Conseil de l’Entente a exprimé, sur Radio Bénin, son admiration et sa fierté devant les créations du génie béninois révélées par l’exposition « Art du Bénin, d’hier et d’aujourd’hui, de la Restitution à la Révélation».

Le Secrétaire exécutif du Conseil de l’entente a déclaré que «c’est le leadership du Président Patrice Talon qui a permis cette restitution». Au cours de cette audience avec le Président Patrice Talon, il a, en tant que Secrétaire Exécutif du Conseil de l’Entente, «plaidé auprès du Président une mutualisation des efforts des pays avec l’expertise du Bénin pour faire en sorte que les autres pays du Conseil de l’Entente obtiennent le même résultat que le Bénin» même s’il sait que «c’est une première étape».

Pour Marcel Amon-Tanohn, « 26 œuvres, il y en a beaucoup plus ». « Nous allons donc ensemble voir comment moderniser, améliorer le mode opératoire que le Bénin a utilisé pour avoir ce succès» a-t-il fait savoir avant d’ajouter que «c’est un privilège de voir ces œuvres ». Concernant la partie contemporaine de l’exposition, il a laissé entendre que «le Bénin a une réputation, réputation artistique qui est connue sur le continent et dans le monde».

Selon le Chef du Conseil de l’Entente, «le Bénin foisonne d’artistes» et que «c’est subliminal» ce qu’il a vu. C’est pour cela, affirme-t-il, « j’en suis très fier. Je suis fier de l’Afrique » et qu’«on sent qu’à travers l’art, l’Afrique renaît». «Je crois qu’il n’y a pas plus grand trésor artistique dans le monde que sur notre continent» a-t-il lâché. Il faut signaler que le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Togo et le Niger sont les cinq (05) membres du Conseil de l’Entente.