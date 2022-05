La tuerie ayant eu lieu dans la ville texane d’Uvalde n’a pas fini de faire la une de la presse américaine. En effet, Salvador Ramos, un jeune homme âgé de 18 ans, a déclenché une fusillade dans une école primaire, tuant 19 écoliers et deux enseignantes. Plusieurs jours après les faits, une survivante a décidé de s’exprimer pour dire ce qui s’est réellement passé ce jour-là. Dans une interview accordée à la chaîne de télévision américaine CNN, cette dernière Miah Cerrillo a confié avoir utilisé le sang d’un de ses camarades pour faire croire au tireur qu’elle était morte.

Il était malheureusement trop tard

Selon ses propos recueillis par le média américain, Miah Cerrillo a indiqué que les faits se sont produits un matin, pendant que ses camarades et elle regardaient un dessin animé à la télévision. A ce moment, les deux enseignantes ont eu l’information selon laquelle un homme armé se trouvait dans l’école. S’étant immédiatement mises à fermer les portes de la classe, il était malheureusement trop tard, puisque l’homme se tenait en face d’elles. Il avait dit « bonne nuit » à une institutrice avant de tirer. Après avoir abattu sa collègue, Salvador Ramos a déchargé sa gâchette sur les élèves de la classe. Miah Cerrillo, quant à elle, avait été blessée par les éclats à la tête et à l’épaule.

Ils ont appelé la police avec le téléphone d’une enseignante morte

D’après l’adolescente, le tireur s’est ensuite rendu dans une autre classe, où il y avait des cris et des tirs. C’est alors qu’elle et un de ses camarades ont pris le téléphone de l’enseignante morte pour appeler la police. De peur que le tireur ne revienne dans sa classe, elle s’était vue dans l’obligation de mettre ses mains dans le sang d’un de ses camarades morts pour se le passer partout et faire semblant d’être décédée. Pour rappel, cette tuerie avait fait réagir la classe politique américaine. Le président américain Joe Biden avait fait part de sa tristesse, tout en appelant à affronter le lobby des armes.