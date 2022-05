L’offensive lancée en Ukraine par le chef de l’Etat russe Vladimir Poutine se poursuit depuis plusieurs mois et continue de faire la une de la presse internationale. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a récemment accusé la Russie de commettre un « génocide » dans la région du Donbass. Lors d’une allocution donnée dans la nuit d’hier jeudi à ce vendredi 27 mai 2022, le chef de l’Etat ukrainien a estimé que l’armée russe cherche à détruire la région Severodonetsk ainsi que d’autres villes de la localité.

Joe Biden avait qualifié Poutine de « dictateur »

« L’actuelle offensive des occupants dans le Donbass pourrait rendre la région inhabitée » a-t-il déclaré. Volodymyr Zelensky a ajouté que les soldats russes pratiquent des « tueries de masse » dans le Donbass, tout en condamnant « une politique évidente de génocide menée par la Russie ». Notons que le président ukrainien n’est pas le premier à utiliser le terme « génocide » depuis le début de l’offensive en Ukraine. Ce mot avait été utilisé par son homologue américain Joe Biden qui avait également qualifié Vladimir Poutine de « dictateur ».

Au cours d’un déplacement dans l’Etat de l’Iowa, durant le mois d’avril 2022, il a déclaré que ce dernier était en train de commettre un génocide sur le sol ukrainien. « Et nous allons seulement en apprendre de plus en plus sur la dévastation. Nous laisserons les avocats décider, au niveau international, si oui ou non cela est qualifié [de génocide], mais cela me semble certainement être le cas » avait ajouté le locataire de la Maison Blanche. Son prédécesseur, le républicain Donald Trump avait tenu des propos similaires, dans une interview accordée au média Fox News. « C’est un génocide qui se déroule » en Ukraine, avait-il notamment déclaré.