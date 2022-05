Aux USA, Casey White, un prisonnier suspecté de meurtre et Vicky White une gardienne de prison sont recherchés activement par les autorités après l’évasion du suspect. Bien que portant le même nom de famille, les deux suspects n’auraient aucun lien en commun. « Nous savons qu’elle a participé à son évasion… Qu’elle l’ait fait volontairement ou qu’elle ait été contrainte ou menacée, nous ne sommes pas vraiment sûrs, mais nous savons avec certitude qu’elle a participé » a déclaré le shérif Rick Singleton lors d’une conférence de presse.

Vicky White avait parlé de prendre sa retraite pendant des mois, pensant à tout le temps qu’elle passerait sur la plage, a déclaré Singleton. Elle avait vendu sa maison et son dernier jour de travail en tant qu’agent correctionnel du comté de Lauderdale devait être vendredi a rapporté le site NBS news. « Ce n’est pas la Vicky White que nous connaissons par un effort d’imagination.. Tout le monde pensait qu’elle allait prendre sa retraite… Personne n’a vu cela venir » a ajouté le shérif.

Casey White, 38 ans, a été inculpé de deux chefs de meurtre qualifié en septembre 2020 pour avoir poignardé Connie Ridgeway, 58 ans, et il était déjà en prison dans le cadre d’une invasion de domicile en 2015, d’un détournement de voiture et d’une poursuite policière, selon les US Marshals. Il a avoué avoir poignardé Ridgeway et attendait son procès à la prison du comté de Lauderdale lorsqu’il a disparu. Une récompense de 10 000 $ a été promise par les autorités pour toute information menant à la capture de Vicky et Casey White.