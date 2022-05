Une mère dont l’identité n’a pas été révélée, a tué par balle un homme qui est entré par effraction dans sa maison de San Antonio au Texas. La police a confirmé la présence de ses enfants dans le domicile lors du drame. La femme serait âgée d’une trentaine d’année et a trois enfants. L’identité de l’individu n’a pas non plus été rendue publique.

La femme était à la maison avec ses trois enfants jeudi dernier lorsqu’elle a entendu l’homme entrer par effraction par l’arrière de la maison. La femme a ensuite saisi une arme à feu et lui a tiré deux balles dans la poitrine, selon KSAT News. L’individu a été gravement blessé et a rendu l’âme sur le chemin de l’hôpital. Aucun des enfants présents sur les lieux n’a été blessé. La police n’a pour le moment porté aucune accusation contre la femme. Pour l’heure, et en l’absence d’autres preuves, la situation relèverait de la légitime défense.