À peine le tireur raciste de Buffalo arrêté, une nouvelle fusillade a fait cette fois-ci un mort et plusieurs blessés d’après un bilan provisoire. Pour l’heure le motif du massacre n’est pas connu. Au moins une personne a été tuée et cinq autres blessées lors de la fusillade qui a eu lieu dimanche dans une église de Laguna Woods, en Californie, ont indiqué les autorités. Une victime a été déclarée morte sur les lieux tandis que cinq blessés, dont quatre grièvement, ont été transportés à l’hôpital.

Les fidèles ont vaillamment riposté et ont pu arrêter le suspect et l’attacher avant que les forces de l’ordre n’arrivent dans l’église. « Nous pensons qu’un groupe de fidèles l’a détenu et lui a attaché les jambes avec une rallonge et lui a confisqué au moins deux armes… Ils ont sans aucun doute évité des blessures et des décès supplémentaires » a confirmé Jeff Hallock, sous-shérif du comté d’Orange. Le suspect a finalement été arrêté par la police selon les autorités. Les enquêtes sont en cours pour déterminer le motif de la tuerie.