Un homme armé blanc de 18 ans, visiblement adepte de thèses racistes a abattu 10 personnes et en a blessé trois autres dans une épicerie d’un quartier noir de Buffalo, New York, avant de se rendre aux autorités. Les autorités ont affirmé que cette tuerie de masse avait des motivations racistes. Les autorités ont déclaré que le suspect, qui était armé d’un fusil d’assaut et semblait avoir agi seul, s’était rendu à Buffalo depuis son domicile dans un comté de New York « à quelques heures » pour cibler le magasin lors d’une attaque qu’il avait diffusée sur Internet.

La fusillade a commencé dans le parking du supermarché et s’est poursuivie dans le magasin, avant qu’il ne soit arrêté par la police de Buffalo. « C’était du pur mal. C’était un crime haineux à motivation raciste de la part de quelqu’un en dehors de notre communauté, en dehors de la ville des bons voisins… entrant dans notre communauté et essayant de nous infliger ce mal« , a déclaré le shérif du comté d’Erie, John Garcia, lors d’une conférence de presse.

Onze des 13 personnes touchées par des coups de feu étaient des Noirs, ont indiqué des responsables. Le tireur Payton Gendron a fait face à un juge quelques heures après le massacre de samedi après-midi. Gendron était stoïque lorsque son avocat commis d’office a plaidé non coupable à des accusations de meurtre au premier degré en son nom, a indiqué la chaîne WKBW-TV. Il aurait été placé en détention provisoire sans caution et devrait revenir devant le tribunal jeudi