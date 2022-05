Prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. C’est du moins la sentence qui a été prononcée contre un quinquagénaire par la justice américaine en Caroline du Nord vendredi dernier. L’homme connu sous le nom de Michael Todd Hill avait pourtant remporté il y a quelques années 10 millions de dollars à la loterie. Sa condamnation intervient dans une affaire de meurtre au premier degré.

A en croire les précisions apportées par les médias américains, l’affaire remonte en 2020. Il s’agit d’une fusillade qui a occasionné le décès de son ancienne petite amie, Keonna Graham, 23 ans. La dépouille mortelle de la jeune femme avait été retrouvée dans une chambre d’hôtel après qu’elle ait été portée disparue. L’examen de la dépouille a révélé des traces d’une balle à l’arrière de la tête.

Ancien ouvrier de la centrale nucléaire

Toujours selon les médias américains, les témoignages du responsable de l’hôtel indiquent que le mis en cause s’était enregistré seul dans la chambre dans un premier temps. La dépouille mortelle de la femme a été découverte par une femme de ménage. Michael Todd Hill qui est le principal mis en cause dans l’affaire a été mis aux arrêts en juillet 2020. Il est finalement passé aux aveux. On retient du profile du condamné qu’il était un ancien ouvrier de la centrale nucléaire qui a remporté trois ans avant le meurtre une somme de 10 millions de dollars à la loterie.