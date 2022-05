Le mari de Nancy Pelosi, la Présidente de la Chambre des représentants des États-Unis a été arrêté au cours du week-end écoulé à la suite d’un accident de la circulation. L’information a été révélée en premier lieu par le média TMZ puis repris par de nombreux médias américain comme Cable News Network (CNN). Selon CNN, le mari de l’élue démocrate a été libéré dimanche après son arrestation samedi dernier.

Paul, le mari de Nancy Pelosi a été arrêté samedi par les forces de l’ordre à la suite d’un accident entre sa Porsche 2021 et une Jeep 2014. Depuis hier, il est libre de ses mouvements selon le média américain CNN. Selon le même média, il lui ai reproché de conduire avec une alcoolémie de 0,08% ou plus et de conduite sous influence. Le média précise que la caution a été fixée à 5 000 $ selon le rapport des forces de l’ordre.

Selon le rapport consulté par les média américain, il n’y avait aucun blessé et le conducteur de la Jeep n’a pas été arrêté. Seulement le mari de la démocrate. Pelosi n’a pas voulu faire de commentaire sur cette affaire privée rapporte la presse américaine. « Le président ne commentera pas cette affaire privée qui s’est produite alors qu’elle était sur la côte est« , a déclaré un communiqué de porte-parole de Pelosi, Drew Hammill selon CNN.