L’ancien première dame des Etats-Unis, Melania Trump, s’est récemment pris à l’administration Biden sur la pénurie des préparations alimentaires pour bébé. Dans un entretien accordé sur le plateau de l’émission Fox & Friends Weekend, qui sera diffusé demain dimanche 15 mai 2022, l’épouse de Donald Trump a exprimé sa déception concernant la pénurie de lait pour bébés. Pour elle, c’est « déchirant » de voir une telle denrée importante manquer aux nouveau-nés aux USA.

L’administration Biden n’aurait pas pu faire autrement

Au cours de l’entretien, elle a confié au journaliste Pete Hegseth que la cause de ce problème est le manque de leadership de l’administration Biden. « C’est navrant de voir qu’ils luttent et que la nourriture n’est pas disponible pour les enfants au 21e siècle, aux États-Unis d’Amérique » a-t-elle déclaré. Il faut dire que ce sujet avait fait réagir le président américain Joe Biden, qui avait mis l’accent sur le fait que son administration n’aurait pas pu intervenir plus rapidement afin d’empêcher la pénurie de se produire. Notons que les propos de Melania Trump constituent sa première prise de parole après son départ de la Maison Blanche, en 2021.

Une enquête sur une de ses collectes de fonds

Pour rappel, l’entretien donné par Melania Trump intervient quelques mois après qu’elle ait été visé par une enquête lancée par des responsables de la Floride sur une de ses collectes de fonds. Selon un rapport du New York Times, les billets pour un événement caritatif « High tea », qui devrait avoir lieu en avril, avaient été vendus par Melania Trump, et les bénéfices sont censés être destinés à l’initiative « Fostering the Future » de son effort « Be Best ». A en croire le média, ni « Fostering the Future » ni « Be Best » ne sont des organismes de bienfaisance enregistrés en Floride. Suite à ces informations, l’ex-première dame avait fustigé les « tueurs de rêves » dans les médias.