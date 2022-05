Depuis son départ de la Maison Blanche en 2021, l’ancien président américain Donald Trump a maintenu sa présence dans la sphère politique aux Etats-Unis. Même si l’ancien chef de l’Etat a été banni par les géants des réseaux sociaux, son camp et lui avaient trouvé plusieurs alternatives en créant des plateformes sur lesquelles il pouvait librement s’exprimer. Au nombre de celles-ci, figure son application Truth Social, où il a récemment relayé une publication. Il s’agit en effet du post d’un utilisateur de la plateforme qui commentait une capture d’écran du tweet du président du Salvador, Nayib Bukele.

L’utilisateur a commenté : « Guerre civile »

« Le pays le plus puissant du monde tombe si vite, que cela vous fait repenser quelles sont les vraies raisons. Quelque chose d’aussi grand et puissant ne peut pas être détruit si rapidement, à moins que l’ennemi ne vienne de l’intérieur » avait-il écrit répondant à un tweet du média Bloomberg qui traitait de la gestion de l’inflation aux Etats-Unis. Dans son message, l’utilisateur a commenté : « Guerre civile ». Il n’a pas fallu longtemps pour que le post de Donald Trump fasse réagir quelques personnalités de la classe politique américaine. Au nombre de ces derniers, figure Adam Kinzinger le républicain et critique du milliardaire new-yorkais.

Sur Twitter, ce dernier a écrit : « L’un de mes collègues républicains veut-il parler maintenant ? Ou voulons-nous simplement passer ‘juste une élection de plus d’abord…? ». Pour rappel, le message relayé par Donald Trump intervient plus d’un mois après qu’il ait fait savoir qu’il n’avait probablement pas d’intérêt à revenir sur le réseau social Twitter, après l’annonce du rachat par le milliardaire Elon Musk. Dans une interview accordée à un média américain, il avait indiqué que même si la sanction dont il fait l’objet est levée, il ne reviendrait pas sur la plateforme sociale.