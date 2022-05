L’Organisation mondiale de la santé (OMS) compte 257 cas confirmés de variole du singe et 120 autres cas font actuellement l’objet d’une enquête. Selon le communiqué de l’OMS diffusé dimanche soir à Genève, l’apparition de la maladie dans un certain nombre d’États non endémiques marque l’existence possible d’une transmission non détectée pendant un certain temps. « Au total, il y a actuellement 257 cas confirmés, 120 cas sont en cours d’étude« , a précisé la source. Depuis le 13 mai, des cas de variole du singe ont été signalés dans 23 pays non endémiques. L’OMS s’attend à ce que de nouveaux cas soient détectés « à mesure que la surveillance se développe dans les pays non endémiques« .

Le virus de la variole du singe, s’étant récemment répandu dans plusieurs pays d’Europe occidentale, a également été détecté dans plusieurs endroits du monde. Des cas d’infection ont été signalés en Australie, en Belgique, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Espagne, en Italie, au Canada, au Portugal, aux États-Unis, en France, en Suisse et en Suède, entre autres.

La variole du singe est une maladie virale rare, principalement transmise à l’homme par des animaux sauvages (rongeurs, primates). Les symptômes de la maladie comprennent de la fièvre, des maux de tête, des douleurs musculaires et dorsales, des ganglions lymphatiques enflés, des frissons et de la fatigue. Des éruptions cutanées peuvent également apparaître sur le visage et d’autres parties du corps. Le taux de mortalité pour les épidémies de variole du singe se situe généralement entre 1% et 10%, selon l’OMS, la majorité des décès survenant dans les groupes d’âge plus jeunes. (Tass)