La célèbre application de messagerie WhatsApp veut toujours faire plus pour ses utilisateurs. En effet, il sera possible de pouvoir quitter un groupe de discussion sans se faire remarquer. Selon les informations du site WaBetaInfo, qui informe sur les versions bêta de l’application, il sera possible de quitter une conversation, sans que les membres du groupe, exceptés l’administrateur, ne soient informés. En temps normal, tous les membres d’un groupe de discussion sont informés dès lors qu’un ou des personnes décident de partir. Cela, avec l’affichage d’une notification dans le chat de conversation.

Une autre fonctionnalité qui s’adresse aux entreprises

On ne sait cependant pas quand cette fonctionnalité de WhatsApp sera déployée. En effet, l’application de messagerie instantanée ne donne pas d’informations sur ses futures nouveautés. Notons que les informations révélées par WaBetInfo, interviennent après l’annonce d’une autre fonctionnalité WhatsApp, au cours du mois dernier, qui s’adresse surtout aux entreprises. D’après ce qui avait été annoncé par le site d’informations, il s’agit en effet d’un abonnement payant du service de messagerie pour ces dernières qui permettra aux employés de pouvoir discuter avec leurs clients sur un plus grand nombre d’appareils.

WaBetaInfo avait rassuré les utilisateurs de la plateforme gratuite

Avec cet abonnement, les utilisateurs auront la possibilité de communiquer avec leur clientèle sur une dizaine de terminaux au maximum, avec un seul et même compte. Toutefois, WaBetaInfo avait tenu à rassurer les utilisateurs de la plateforme gratuite. Pour ces derniers, la nouveauté n’aura pas d’impact, puisque l’abonnement ne sera disponible que sur l’application WhatsApp Business, dédiée aux entreprises. Là aussi, aucune information n’a été donnée sur la date de sortie de la nouvelle publication.