La star américaine Will Smith continue de faire profile bas. Selon les informations rapportées par les médias, il a une fois encore brillé par son absence à un événement dont l’objectif était de mettre en valeur le casting de « Bel-Air ». A ce rendez-vous étaient bien présents, Jabari Banks, Adrian Holmes et bien d’autres. L’absence qui est la plus remarquable est celle du producteur exécutif de la série.

Notons tout de même qu’en février dernier, Will Smith et toute sa famille avaient assisté à la première de l’émission. Rappelons que sa carrière a pris un coup quand pour défendre le physique de son épouse, l’humoriste a giflé Chris Rock à la cérémonie des Oscars. Ce dernier venait de se moquer de la calvitie de son épouse. Suite à son acte, l’Académie a fait le choix d’interdire des Oscars la star américaine pour une durée de dix ans.

Une prémonition…?

Cette situation a également engendré la suspension de plusieurs de ses projets. Il s’agit par exemple de deux films Fast and Loose de Netflix et de Bad Boys 4 de Sony qui n’ont plus un réel avenir avec lui. Rappelons que dans une interview réalisée avant les Oscars, Will Smith avait prédit cette tournure que prend sa carrière. Selon les confidences qu’il a faites à David Letterman, il indique qu’il a vu dans une vision tout son argent s’envoler.