Il y a quelques semaines, le célèbre acteur afro américain Will Smith faisait la une des média people après avoir giflé le comédien Chris Rock pendant la cérémonie des Oscars. Pendant de nombreuses semaines, les médias se sont intéressés à sa vie et ont fait de nombreuses révélations sur lui ou encore sa femme Jada Pinkett Smith. Au cours des dernières heures les médias américains parlent d’une interview que l’acteur a accordé au talk-show américain « Mon prochain invité n’a pas besoin d’introduction avec David Letterman ». Il a évoqué pendant son passage, les violences subies par sa mère pendant qu’il était enfant et le sentiment qui l’animait.

Le célèbre acteur Will Smith a fait des confidences sur sa jeunesse. Pendant le talk-show américain « Mon prochain invité n’a pas besoin d’introduction avec David Letterman », Will Smith a levé un coin de voile sur son enfance plus précisément sur sa mère et son père. Si certaines personnes s’attendaient à voir l’acteur se prononcer sur la gifle des Oscars, cela n’a pas été le cas. En effet, selon le New York Post, l’interview diffusée récemment sur Netflix a été enregistrée bien avant l’épisode de la gifle. C’est bien pour ça que l’acteur n’aurait pas abordé ce sujet brulant qui continue d’intéresser plus d’un.

L’acteur confie que sa mère a été victime de violence conjugale pendant qu’il était enfant et qu’il se sentait lâche de ne pas réagir. L’épisode du Talk-show avec Will Smith a commencé avec le message: « L’épisode a été enregistré avant la cérémonie des Oscars 2022« . « Quand j’avais 9 ans, j’ai vu mon père battre ma mère et je n’ai rien fait. Et cela a juste laissé une impression traumatisante de moi-même en tant que lâche», a confié l’acteur afro américain.

« La vie est tellement excitante pour moi en ce moment, parce que je peux atteindre les gens différemment de ce que j’ai jamais pu atteindre, en grande partie à cause de ma douleur« , a-t-il déclaré. « Je suis vraiment prêt à plonger dans mon art d’une manière qui, je l’espère, sera épanouissante pour moi et utile pour la famille humaine« , poursuit le célèbre acteur.