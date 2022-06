L’offensive en Ukraine lancée par le président russe Vladimir Poutine continue de défrayer la chronique. En effet, ce dernier s’est dernièrement montré pas contre une adhésion de l’Ukraine à l’Union européenne (UE). Le chef de l’Etat russe a exprimé son opinion sur la question ce vendredi 17 juin 2022, durant la session plénière du Forum économique de Saint-Pétersbourg. « Nous n’avons rien contre, c’est leur décision souveraine d’adhérer à des unions économiques ou pas […] C’est leur affaire, l’affaire du peuple ukrainien » a déclaré le président russe.

« L’UE n’est pas une alliance militaire »

Au cours de son intervention, Vladimir Poutine a fait la distinction entre une adhésion de Kiev à l’UE et celle à l’organisation du traité Atlantique nord (OTAN), qui est une alliance militaire. « L’UE n’est pas une alliance militaire, à la différence de l’Otan » a ajouté le numéro un russe, tout en estimant que l’Ukraine deviendra une « semi-colonie » des pays occidentaux, si elle intègre l’UE. Notons que ces propos de Vladimir Poutine interviennent dans le même discours au cours duquel il a affirmé que la situation en Ukraine n’est pas la cause de l’inflation mondiale.

« Récemment, j'entends de plus en plus parler de "l'inflation de Poutine" en Occident. Quand je vois, je me demande toujours à qui cette bêtise est destinée. Ceux qui ne savent pas lire et écrire? Les gens qui savent lire comprennent vraiment ce qui se passe: la Russie et nos actions (...) n'ont rien à voir ici. La hausse des prix, l'inflation, le problème des denrées alimentaires, les prix des combustibles, de l'essence, des hydrocarbures en général sont le résultat d'erreurs systématiques de la politique économique du gouvernement actuel des États-Unis et de la bureaucratie européenne », a déclaré le président selon l'agence officielle russe.