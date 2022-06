Dans le cadre de la 2ème journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (Can Côte d’Ivoire 2023), les Ecureuils du Bénin ont affronté le mercredi 8 juin 2022 au stade de l’amitié Général «Mathieu Kérékou » les Mambas du Mozambique. Au terme de la rencontre, la sélection nationale du Bénin a perdu le match face aux Mozambicains sur un score étriqué de 1 but à 0. Or, le samedi 04 juin 2022 au stade «Abdoulaye Wade » de Dakar, les Lions de la Téranga du Sénégal ont battu l’équipe nationale du Bénin par le score de 3 buts à 1. Les deux sorties donc de l’équipe béninoise ont été toutes soldées par des défaites.

Non contents de la seconde défaite des Ecureuils du Bénin face aux Mambas du Mozambique, certains supporters non encore identifiés se sont attaqués au bus de l’équipe nationale du Bénin occasionnant au moins quatre blessés au sein des joueurs tels que Jodel Dossou, Désiré Azankpo. Suite donc à l’agression du bus de la sélection nationale, la police républicaine a pris ses responsabilités. Selon Frissons radio, elle a ouvert 24 heures après l’incident une enquête sur cette agression du bus des Ecureuils du Bénin. Depuis cet incident, il n’y a pas encore de déclarations officielles.