Les couples de stars hollywoodiennes continuent de s’affronter devant la justice. Après plusieurs semaines de procès soldées par la condamnation de Amber Heard qui devra payer15 millions de dollars de dédommagement à son ex Johnny Depp, un autre scénario presque pareil se pointe. Il s’agit d’une affaire qui oppose désormais Brad Pitt et Angelina Jolie. Le premier accuse la seconde d’avoir délibérément porté atteinte à la réputation d’une entreprise viticole qu’il a « soigneusement construite ».

Selon la plainte déposée par l’acteur, son ex compagne aurait cherché à lui faire mal en cédant sa part de la société qu’ils avaient en commun. Toujours selon Brad Pitt, les deux se seraient entendus pour ne jamais vendre leurs intérêts dans la société viticole. Selon les conseils de l’acteur américain, la Cour supérieure du comté de Los Angeles a été saisie.

Une entreprise à succès

La structure est devenue « une entreprise mondiale de plusieurs millions de dollars et l’un des producteurs de rosé les plus réputés au monde », selon PEOPLE qui a cité l’équipe juridique de Brad Pitt. Notons que cette situation intervient après six semaines de procès entre Amber Heard et Johnny Depp. Dans cette affaire qui a opposé les deux époux, les membres du jury du tribunal de Fairfax ont reconnu coupable pour diffamation Amber Heard contre son ex-époux Johnny Depp.