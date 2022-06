La nouvelle est tombée ce jeudi 23 Juin 2022. L'Iran a déchargé son désormais ex-chef du renseignement. Hossein Taeb qui était jusqu'à aujourd'hui chef des services de renseignement du corps des Gardiens de la révolution, l'armée iranienne a été remplacé par un autre général. Il s'agit du général Mohammad Kazemi qui prend la place Hossein Taeb qui était à la tête du renseignement iranien depuis plus d'une décennie.

Le renseignement iranien change de main et son ancien chef connait une nouvelle destination. L'information a été confirmé par la télévision publique iranienne. "Le chef des Gardiens, le général Hossein Salami a nommé le général Mohammad Kazemi à la tête des services de renseignements", a annoncé le porte-parole de l'armée sur la télévision d'Etat rapporte plusieurs médias internationaux. Le désormais ex-chef du renseignement est quant à lui nommé conseiller du général Salami, commandant des Gardiens.

Les raisons du limogeage de l'ancien chef du renseignement n'ont pas encore été révélées. Mais ces dernières semaines, des tueries de certaines personnalités iraniennes ont été attribuées à Israël. Depuis des lustres, l'Iran et Israël sont à couteaux tirés et malgré que le pouvoir a changé de main plusieurs fois dans les deux pays, la situation ne s'est pas vraiment arrangé. Pour rappel plus tôt ce mois, l'Iran soupçonnait qu’Israël a tué deux de ses scientifiques en quelques jours. Aussi, plusieurs membres de la branche idéologique de l'armée iranienne ont perdu la vie ces dernières semaines