77.416 candidats vont à l’assaut du BAC session unique de juin 2022 ce lundi 20 Juin 2022 sur toute l’étendue du territoire national. Mais l’effectif des candidats à cet examen est en forte baisse cette année, une baisse d’environ 5000 candidats. Or, l’effectif total des candidats inscrits au BAC session unique de juin 2021 était de 82.958 candidats. Le Directeur de l’Office du Baccalauréat (DOB), Alphonse da Silva, reçu ce vendredi 17 juin 2022 sur Radio Bénin, s’est expliqué entre autres sur cette régression qui, pour lui, le taux de cette année «vient après le taux de 64,40% de l’année dernière ».

Le Directeur de l’Office du Baccalauréat a reconnu que «c’est un taux de régression » et d’ajouter par la suite que «ce n’est pas un taux de régression du travail» mais «c’est un taux de sédimentation». C’est pour cela que Alphonse da Silva a fait savoir qu’«on comprend bien qu'il y est cette baisse cette année ». Malgré la baisse constante du nombre de candidat, les effectifs des séries de l’enseignement technique par contre ne font qu’augmenter. Il s’est donc réjoui à cet effet. Pour le Directeur de l’Office du Baccalauréat, le Bénin a besoin des séries techniques pour se développer et également des séries linguistiques et des séries des sciences humaines.