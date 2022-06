Au Bénin, la police républicaine a mis la main sur deux présumés terroristes le jeudi 16 juin dernier. C'est le journal Le Matinal qui rapporte l'information. Les deux suspects ont été interpellés à Porga, un village de la commune de Matéri (département de l'Atacora). Inutile de rappeler que Porga est situé à la frontière entre le Bénin et le Burkina Faso, pays où sévissent les djihadistes. Ils devraient être "confiés à la brigade criminelle pour être déférés à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) ".

De nationalités ghanéenne et bissau-guinéenne

Les présumés terroristes sont de nationalité ghanéenne et bissau-guinéenne. Le Bénin est confronté depuis 2021 à la menace djihadiste qui gronde à ses frontières du Nord notamment. Plusieurs attaques ont déjà été perpétrées sur son sol occasionnant le décès de plusieurs soldats, policiers, et civils. Un triste bilan humain qui n'émousse nullement les ardeurs des militaires béninois, selon le ministre de la défense Fortunet Alain Nouatin.

"Quand on a fait une cérémonie d'hommage, une petite enquête a montré que c'est le phénomène contraire que nous observons. Ces soldats sont animés de la rage, d'une détermination à venger leurs frères d'arme tombés sous leurs yeux » a déclaré l’autorité lors de l’émission "Le gouvernement en action" sur la télévision nationale. Il ajoutera que l'Armée béninoise est bel et bien en mesure de répondre aux menaces terroristes et de protéger efficacement la nation béninoise. Elle est "dotée de moyens adaptés pour y faire face" assure le ministre de la défense.