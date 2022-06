Le gouvernement du Bénin a pris toutes les dispositions pour que les engrais soient disponibles à temps pour les producteurs agricoles. Dans ses propos diffusés par Radio Bénin ce samedi 11 juin 2022, le ministre de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche a affirmé que «pour le compte de cette saison, il est désormais disponible au Bénin des engrais biologiques pour toutes les cultures ». Pour Gaston Dossouhoui, «les agriculteurs peuvent produire en toute sécurité ». Il n’a pas manqué de donner plus de précisions sur les engrais disponibles sur le territoire national et qui vont avec des cultures spécifiques.

Les engrais commandés par l'Etat béninois ont été réceptionnés la semaine dernière au Port Autonome de Cotonou par le ministre Gaston Dossouhoui . C’est pour cela qu’il a déclaré qu’« en matière d’engrais, le Bénin est en train d’obtenir toutes les quantités commandées» même si deux autres petits exploitants ont eux aussi importé des stocks d’engrais que les agriculteurs utilisent «surtout des engrais spécifiques sur l’ananas, sur le cajou ou autres ». Le ministre de l’agriculture, de l’élevage et de la pèche rappelle que ces engrais spécifiques sont disponibles également dans les «magasins de l’engrais K2osk, sulfate de potassium très bien utilisé sur les fruits, sur le soja pour ceux qui ne le savent pas».

A part le sulfate de potassium, il est disponible également l’Amendement Phospho Calcique qui est très efficace sur toutes les cultures pour faciliter l’absorption des intrants. Les producteurs agricoles l’utilisent sur toutes les cultures mieux sur les palmiers à huile. Gaston Dossouhoui a révélé que «la Sodeco a innové en faisant un mélange d’Amendement Phospho Calcique avec du KCL que » ces producteurs agricoles ont «l’habitude de mettre sur les palmiers ». Pour lui, «c’est une meilleure façon d’absorber toute la quantité de KCL et de faire fructifier beaucoup le palmier à huile».