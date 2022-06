Théophile Nata n’est plus . L’ancien président de la Haute autorité de l’audiovisuel et de la Communication (Haac) a rendu l’âme cet après-midi de ce samedi 11 juin 2022 à l’âge de 75 ans. L’illustre disparu a été président de la HAAC , 3ème mandature. Commandeur, grand officier et grand-croix de l’Ordre National du Bénin, Théophile Nata a occupé de hautes fonctions successivement ambassadeur, député, membre du mécanisme africain d’évaluation par les pairs, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération du gouvernement de la transition, ministre de la jeunesse et des sports, ministre du développement rural et puis ministre de l’agriculture.

En 2010, il a été nommé président de la Haute autorité de l’audiovisuel et de la Communication (Haac). Théophile Nata était Professeur agrégé de langue française, de littérature et de linguistique. Il faut signaler que, marié et père de cinq (5) enfants, Théophile Nata est né en 1947. Il est originaire de la commune de Natitingou qui est située plus précisément dans le département de l’Atacora.