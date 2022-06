Le chanteur béninois Nikanor a sorti récemment son tout premier album intitulé "Le Fils du pays". Hervé Ahéhéhinnou à l'état civil, cette voix de la musique béninoise n'est pas inconnue du grand public. Nikanor a déjà sorti plusieurs singles devenus des classiques comme "Yinkô Tché (Mon nom); lancé en décembre 2019. Mais pourquoi le trentenaire a-t-il mis 10 ans pour sortir son opus de 17 titres?. Il a répondu à cette interrogation dans un article publié ce mercredi sur RFI musique.

" On a pris le temps d'apprendre, d'avoir une maturité musicale..."

Ce qu'on retient c'est qu'il y a plusieurs raisons qui expliquent cela. D'abord, le chanteur dit avoir pris le temps de grandir musicalement. "On a pris le temps d'apprendre, d'avoir une maturité musicale...Aujourd'hui on a les moyens de défendre un album parce qu'il y a eu beaucoup de travail sur le plan artistique, scénique et parce qu'on a les moyens de diffuser les titres sur des plateformes internationales. Ce n'est pas juste pour le quartier !" a déclaré l'artiste. Les autres raisons sont liées aux aléas qu'il a connus avec les maisons de production au Bénin et un certain nombre de contrats.

Aujourd’hui, c'est fait, le chanteur a sorti son premier album; lui qui n'avait pas rêvé faire carrière dans la musique. "J'aimais la musique, je chantais petit avec ma maman, mais ce n'était pas une ambition" assure-t-il. Aujourd'hui, la musique "l'a arraché à l'école" ou plutôt aux laboratoires, lui qui étudiait la Biologie à l'Université d'Abomey-Calavi.