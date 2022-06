Le Centre Hospitalier Universitaire Départemental Borgou-Alibori (CHUD B-A) est doté de nouvelles unités de scanographie et de dialyse. Le ministre de la santé Benjamin Hounkpatin a procédé à l’inauguration de ces deux unités hier vendredi 24 juin 2022 dans ce centre hospitalier sis à Parakou. C’est un grand bâtiment qui abrite le scanner de 64 barrettes et ses équipements de dernière génération. Cet appareil va rehausser la qualité du diagnostic et la prise en charge des malades dans les 4 départements du Nord du pays et ses environs.

Installation de 8 générateurs de dialyse

Les usagers du Centre Hospitalier Universitaire Département Borgou-Alibori auront également accès, et plus aisément aux services de radiologie et de cardiologie interventionnelle. Le service de néphrologie du CHUD B-A abrite quant à lui l’unité de dialyse. En effet, il a été procédé à l’acquisition et l’installation de 8 générateurs de dialyse, d'un appareil d’hémodiafiltration et une unité de traitement et de distribution d’eau.

Les patients dialysés de ces départements du Nord peuvent donc désormais espérer une meilleure prise en charge de leur pathologie. Outre les unités de scanographie et de dialyse, le gouvernement a également installé un appareil d’aphérèse au niveau du service de pédiatrie. Cet équipement permet de séparer les divers composants du sang afin d’optimiser le traitement de certaines maladies comme la drépanocytose , les cancers du sang et les pathologies immuno-sanguines.