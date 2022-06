"J'ai reçu une mention très honorable avec les félicitations du jury". Ainsi s'exprimait avec joie Roger Tawès après son admission dans le cercle des docteurs en histoire et archéologie de l'Université d'Abomey-Calavi le vendredi 10 juin dernier. Commissaire principal de police de son état et porte-parole de la police républicaine, Roger Tawès a travaillé sur "la sécurisation des collections du musée et des sites des Palais royaux d'Abomey".

Une thèse qui « vient à point nommé »

Ses évaluateurs lui ont décerné la mention "très honorable à l'unanimité avec les félicitations du jury" après la soutenance de sa thèse à l'école doctorale de la Fllac, la Faculté des lettres, langues, arts et communication. Pour le porte-parole de la police républicaine, cette mention obtenue "donne la preuve qu'au cours de (son) exercice de recherche il y a eu suffisamment de sérieux". Le policier pense par ailleurs que la problématique abordé par sa thèse de 391 pages, " vient à point nommé pour résoudre un certain nombre de situations que nous avons certainement dans le pays, par rapport à certains vols dans certaines institutions, notamment, dans les musées et sites".

Notons que son directeur de thèse est l'archéologue et préhistorien Obaré Bagodo. Il est professeur titulaire. Le jury ayant évalué le travail de M Tawès est composé 6 personnes. Des universitaires qui viennent du Burkina Faso, du Togo et du Bénin. Le président du jury, s'appelle Didier Houénoudé.