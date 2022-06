Le ministre d'Etat Abdoulaye Bio Tchané est descendu hier mardi 28 juin 2022, sur le site de construction des logements sociaux de Ouèdo dans le commune d'Abomey-Calavi. Il a pu se rendre compte du niveau d'avancement des travaux sur ce domaine de 239 hectares qui doit abriter 11.000 logements sociaux. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'à la fin de la visite, l'autorité était satisfait de ce qu'il a vu.

« Les bénéficiaires vont entrer et loger directement dans leurs appartements »

« C’est avec plaisir que je découvre le formidable travail qui est fait ici…C'est impressionnant et vous voyez très bien qu'il y a du travail, il y a des investissements, il y a des revenus qui sont distribués tous les jours ici. Ce qu'il faut souligner aussi c'est la caractéristique spéciale de ce concept. C'est un programme national » a déclaré le ministre chargé de la coordination de l’action gouvernementale. Il rappelle que les critères sur lesquels les bénéficiaires de ces logements seront sélectionnés sont déjà définis par le gouvernement.

En plus de cela, l’Etat « va assurer l’essentiel des charges et les bénéficiaires vont entrer et loger directement dans leurs appartements, dans leurs villas sans avoir à déposer éventuellement des dépôts de garantie comme on le fait dans d’autres pays » informe Bio Tchané. Pour lui, il s’agit d’un projet structurant pour le pays. Rappelons que la nouvelle cité de Ouèdo fait partie intégrante du Programme d’Actions du Gouvernement qui vise la construction de 20.000 logements sociaux et économiques .