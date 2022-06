Le premier vice-président du parti Les Démocrates Nourénou Atchadé s’est adressé aux militants du parti dans le département du Littoral. C’est à l’occasion de la tournée nationale initiée par cette formation politique. Il a utilisé des références bibliques afin de montrer à ses vis-à-vis la nécessité pour le parti de gagner les prochaines élections législatives.

" Dieu nous demande d’aller libérer notre peuple "

L’ancien parlementaire pense qu’une victoire au soir du 08 janvier 2023, serait un pas vers la libération du peuple. Et le parti Les Démocrates doit y arriver parce que Dieu l’a inspiré quand il choisissait son logo, c’est-à-dire la flamme. Cette même flamme par laquelle Dieu a parlé au prophète Moïse pour lui ordonner d’aller libérer son peuple aux mains du pharaon. « Les Démocrates, nous sommes Moïse , Dieu nous demande d’aller libérer notre peuple. Est-ce qu’on va refuser ? Non. Et ça commence par les élections prochaines » harangue Nourénou Atchadé.

Il a demandé aux militants de s’investir suffisamment dans cette entreprise afin que la victoire finale soit au bout de l’effort. « S’il vous plaît, pas d’incantations. Mettons-nous dans l’action. Le volontariat, n’attendez-pas l’argent » a exhorté le premier vice-président du parti d’opposition. Les intentions du parti Les Démocrates sont donc clairs: gagner les prochaines élections législatives. Mais ils auront face à eux l'armada de la mouvance présidentielle mais aussi d'autres partis d'opposition comme les Forces Cauris pour un Bénin Emergent (FCBE) de Paul Hounkpè.