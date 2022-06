Dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (Can Cöte d’Ivoire 2023), les Ecureuils du Bénin affrontent ce samedi 04 juin 2022 au stade « Abdoulaye Wade » de Dakar les Lions de la Téranga du Sénégal. Après un bon début du match, les Sénégalais obtiennent un penalty suite à une faute de main de David Kiki dans la surface de réparation. Ce penalty a été transformé à la 12ème minute par Sadio Mané. Suite à l’ accélération de Sadio Mané à la 22ème minute, il inscrit son second but.

Après les 2 premiers buts des Sénégalais, les Béninois ont réagi à la 35ème minute après une tète puissante de Steve Mounié qui a été arrêtée par le gardien de but des Lions de la Téranga, Edouard Mendy. Depuis la puissante tête de Steve Mounié à la 35ème minute, le jeu s’est équilibré. Les 45 premières minutes du match ont pris fin sur le score de 2 buts à 0 en faveur du Sénégal.

A la reprise de la seconde partie, revigorés par les consignes du sélectionneur national par intérim, Moussa Latoundji, la frappe enroulée de Steve Mounié passe à coté du gardien de but sénégalais. A la 50ème minute , Sessi d’Almeida a été exclu par l’arbitre de la rencontre. Il a commis une faute sur Sadio Mané alors qu’ il était le dernier défenseur. A la 59ème minute, Saturnin Allagbé commet une faute sur Ismaila Sarr. L ‘arbitre siffle un penalty que Sadio Mané transforme en puissance à la 60 ème minute; Il marque ainsi son 3ème but .