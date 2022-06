Ne comptez pas sur lui pour raccrocher les crampons de sitôt. Stéphane Sèssegnon, l’ex-capitaine des Ecureuils du Bénin a trouvé un nouveau club, après deux ans de chômage. L’ancien milieu de terrain du Paris Saint Germain (PSG) évoluera désormais dans le championnat de Chypre du Nord, tout comme Mickael Poté. Il a paraphé un contrat de deux ans avec Göçmenköy IYSK. Inutile de rappeler que le joueur n’est plus tout jeune. Il est âgé de 38 ans, et s’il va au terme de son contrat, il aura alors 40 ans. En retrouvant un club, Stéphane Sèssegnon est désormais sélectionnable en équipe du Bénin, tout comme son coéquipier Mickael Poté âgé de 37 ans.

Le PSG lui souhaite « Happy Birthday »

Il faut donc s’attendre à le voir en équipe nationale prochainement. Mais est-il encore capable de débuter les matchs comme titulaire ? C’est une autre question. De toutes façons, on est heureux de savoir qu’il a trouvé un club, lui qui a fêté ses 38 ans hier mercredi 1er juin. Le PSG son ancien club lui a d’ailleurs souhaité un Joyeux anniversaire sur sa page Twitter. Sèssegnon reste jusqu’aujourd’hui, le meilleur buteur des écureuils du Bénin avec 24 réalisations. Une énorme statistique pour un milieu de terrain. Razack Omontoyossi est juste derrière avec 22 buts.

Le taureau de Pobè est comme Stéphane Sessègnon, l’un des joueurs qui ont le plus marqué le public sportif béninois. Ils ont tous les deux emmené le Bénin à deux Coupe d’Afrique des Nations (CAN) successives (2008 et 2010). Stéphane Sèssegnon a même eu la chance de participer à une troisième Can avec le Bénin en 2019. Il pourrait également être en Côte d’Ivoire l’an prochain si le Bénin se qualifiait pour cette prestigieuse compétition continentale. Ce serait alors la 4ème CAN de sa carrière.