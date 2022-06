Le conseil des ministres en sa séance du mercredi 22 juin 2022 a pris la décision de mettre en place un Comité de restructuration de la Société Nationale des Eaux du Bénin (SONEB). La finalité de cette décision du gouvernement est d’accélérer le processus de modernisation et la gestion de cette société. C’est ce qu’a déclaré le vendredi 24 juin 2022 à Cotonou lors de sa rencontre avec les professionnels des médias, le Secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji .

Le porte-parole du gouvernement a fait savoir que «la Soneb a besoin d’aller à un rythme plus satisfaisant pour les ambitions du gouvernement » car, selon Wilfried Léandre Houngbédji, l’Etat béninois veut le meilleur pour «nos concitoyens», ceci dans le but «de faire en sorte que l’accès universel à l’eau potable soit assuré». En effet, le milieu rural a bénéficié d’une grande attention et d’investissements conséquents du gouvernement mais le milieu urbain n’a pas été oublié non plus.

Les études que le gouvernement a ordonnées à la suite des réalisations des systèmes d’adduction d’eau potable multi-villages tendent à diminuer de ce fait le prix actuel de revenu de l’eau potable en milieu urbain. Selon le Secrétaire général adjoint du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji, les réflexions sont en cours pour que sur l’ensemble du territoire national, il y ait «une sorte d’uniformisations qui rétablissent l’équité et la justice sociale ».