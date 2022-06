Les rideaux sont tombés sur l’édition de la Ligue des Champions 2021-2022 il y a quelques jours. En effet, le week-end dernier, s’est tenue au Stade de France, la finale de la Ligue des champions. Deux équipes se disputaient le prestigieux titre : Liverpool et le Real Madrid. Le Real Madrid de Benzema s’est imposé devant Liverpool. L’acteur Omar Sy a exprimé sa joie sur les réseaux sociaux après la victoire du Real. Il a été par la suite clashé par le rappeur Booba.

Le vainqueur de la Ligue des champions est connu depuis le week-end dernier. Au terme de la finale, le Real Madrid est sorti grand vainqueur de la compétition. Une victoire célébrée par plusieurs fans du sport roi surtout avec la présence de l’international français Karim Benzema. Omar Sy, le célèbre acteur français n’est pas resté silencieux après cette victoire. « Les champions parlent peu… Ils performent et laissent le monde parler pour eux… Bravo Monsieur Karim Benzema, quelle saison », a écrit l’acteur dans sa story. Il n’a pas fallu plus pour que le rappeur Booba s’en prenne à lui.

Sur le réseau sociaux Instagram, B2O a réagi en partageant le post de l’acteur avec en commentaire « (…) Toi t’es là que pour avaler«. Après Instagram, Booba est venu sur le réseau social Twitter pour partager son précédent commentaire et a accusé l’acteur de ne jamais prendre position sur certaines causes. « glurp glurp on t’entend jamais pour défendre quoi que ce soit mais quand c’est l’heure de boire du yop t’es là hein!!! (…) », a écrit le rappeur Booba. Il est revenu à la charge plus tard alors que l’acteur n’a pas daigné répondre à sa précédente attaque en partageant une vidéo de Pascal Praud qui se prononçait sur les débordements au stade de France.