La célèbre chanteuse américaine Britney Spears n’a visiblement pas terminé avec les affaires de justice. En effet, son père Jamie, l’accuse de diffamation et voudrait la traduire en justice. Selon les informations publiées par le journal américain New York Post, ce dernier a fait savoir que sa fille aurait tenu des propos sur les réseaux sociaux et dans un livre qui sortira prochainement. Jamie Spears demande donc que Britney se justifie concernant les allégations selon lesquelles « elle aurait été privée de médicaments contre la douleur, aurait dû suivre une thérapie, ou encore, aurait été forcée de donner de son sang pour un traitement médical ».

« Il en est maintenant réduit à tenter de lui faire peur par voie légale »

Suite à ces accusations, la réponse de la partie adverse ne s’est pas fait attendre. « En plus d'essayer d'intimider sa propre fille, il en est maintenant réduit à tenter de lui faire peur par voie légale […] N'importe qui d'autre aurait honte de ces tactiques, mais lui et ses représentants sont vraiment sans vergogne » a déclaré l’avocat de la chanteuse dans une interview accordée au média Page Six. Pour rappel, ces accusations interviennent plusieurs mois après la levée de la tutelle de la star par un tribunal.

Selon Brenda Penny, la juge chargée de l’affaire « la tutelle sur la personne et les biens de Britney Spears cesse à compter d’aujourd’hui(12 novembre 2021). Telle est la décision du tribunal ». Après avoir passé 13 années sous cette tutelle qu’elle qualifiait d’abusive, l’interprète du tube Toxic n’avait pas pu s’empêcher de laisser éclater sa joie sur les réseaux sociaux. « Je crois que je vais pleurer pour le reste de la journée!!!! C’est le meilleur jour de ma vie... que le Seigneur soit loué » a-t-elle laissé voir sur son compte Instagram.