Un tribunal russe a prolongé la détention provisoire de la star de la WNBA Brittney Griner. Mme Griner, qui a été arrêtée en février, restera en détention au moins jusqu'au 2 juillet, selon la presse russe. La joueuse de Phoenix Mercury, Brittney Griner, 31 ans a été arrêtée en Février dernier dans un aéroport en Russie. elle était accusée d'avoir amené en Russie une substance interdite: des cartouches de vapotage contenant de l'huile de haschich; une huile illégale en Russie. Elle a été détenue dans une prison russe pendant 117 jours, plus de trois mois.

Elle se rendait en Russie en février pour jouer au basket-ball pour l'équipe de Premier League russe UMMC Ekaterinburg pendant l'intersaison lorsqu'elle a été arrêtée à l'aéroport international Sheremetyevo. Elle a été accusée de « transport à grande échelle de drogue » et risque jusqu'à 10 ans de prison, selon le New York Times. Selon la chaîne AbcNews, l'épouse de Griner, Cherelle Griner, a déclaré le mois dernier lors d'une émission que le soutien que sa femme a reçu de la ligue a apporté le "confort" à la star de la WNBA pendant sa détention.

Pour rappel, LeBron James a lancé un appel à Biden pour ramener Griner aux Etats-Unis "rapidement et en toute sécurité". "Nous devons nous unir et aider à faire tout ce que nous pouvons pour ramener BG [Brittney Griner] à la maison rapidement et en toute sécurité !! Notre voix en tant qu'athlètes est plus forte ensemble" avait-il affirmé. Le porte-parole du département d'État, Ned Price, a déclaré le mois dernier qu'un agent consulaire américain avait pu rencontrer Griner le 19 mai.