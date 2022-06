C'est connu de tous. Le président du parti Restaurer la Confiance, Iréné Agossa est très favorable à la formalisation d'un cadre de concertation des anciens présidents avec le président en exercice, comme souhaité par l'actuel chef de l'Etat Patrice Talon. L'ex-Dg de la Sonacop pense d'ailleurs que le numéro 1 béninois a pris l'une des propositions de son parti et il a bien fait, parce qu'il faut que les anciens présidents se retrouvent régulièrement dans un cadre pour discuter des questions d'intérêt pour la nation.

"..Il faut une institution aussi sage qui regroupe des gens qui ont une certaine expérience "

C'est une nécessité, parce qu'il y a actuellement une rupture de confiance entre le peuple et les institutions comme la Cour suprême et la Cour constitutionnelle, selon l'opposant. "Aujourd'hui, tout le monde dit qu'il y a des prisonniers politiques et des exilés politiques, nous avons une Cour constitutionnelle, une Cour suprême. Dès qu'on constate que la justice n'a pas joué son rôle, il y a des recours. Pourquoi on n'a pas saisi ces justices, et on insiste qu'il y a des prisonniers politiques et exilés...Il faut une institution aussi sage qui regroupe des gens qui ont une certaine expérience pour pouvoir dénouer (la situation)" a déclaré le patron du parti Restaurer la Confiance.

Il pense par ailleurs que l'ancien président République qui souhaite faire partie de ce cadre de concertation ne doit pas mener une vie partisane. "Il n'y a aucun piège, l'ancien chef d'Etat peut choisir d'avoir une vie partisane ou faire partie du cadre constitutionnel. C'est très simple. Et ces attributs d'ancien chef d'Etat sont garanties par la loi" a laissé entendre l'ex-conseiller à la HAAC.