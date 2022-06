Les dossiers de candidature pour l’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2027 ont commencé par parvenir dans les bureaux de la Confédération africaine de football (CAF). Parmi les dossiers des adhérents figure celui du Sénégal, qui a également exprimé sa capacité à abriter l’événement grâce à ces différents atouts acquis ces dernières années. Mais malgré sa volonté, et même sa grande détermination pour cette cause, le pays devra faire face à six autres pays. Désormais, les plus petits détails seront pris en compte pour la réduction de la liste.

Pays hôte de la Coupe d’Afrique des Nations en 1992, le Sénégal souhaite refaire l’expérience pour 2027. En effet, d’après plusieurs sources dont Kora Maroc, le Sénégal a déjà envoyé son dossier de candidature à la CAF. Une opportunité très attendue puisque selon Matar Ba, le ministre des Sports, le Sénégal fait tout ce qui est de ses capacités pour pouvoir organiser la CAN 2027 et ce, depuis plusieurs années déjà. Cependant, plusieurs autres pays comme le Burkina Faso, le Maroc, la Zambie, la Tanzanie discuteront aussi la place pour la CAN 2027. À ces pays s’ajoute, la candidature conjointe du duo Botswana-Namibie, eux aussi dans la course.

Pour information, le Sénégal s’est vraiment préparé pour l’événement depuis très longtemps maintenant et plusieurs éléments permettent au pays des Champions d’Afrique en titre de prétendre cette grande distinction. Au nombre de ceux-ci, il y a la naissance du Stade Abdoulaye Wade et la réfection de plusieurs stades lancée par le gouvernement en place. En rappel, la Coupe d’Afrique des Nation (CAN) 2023 sera organisée en Côte d’Ivoire et celle de 2025 se déroulera en Guinée.