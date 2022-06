Au Bénin, il n'est un secret pour personne, que le gouvernement a lancé depuis plusieurs années le programme de cantines scolaires, afin de permettre aux écoliers de rester dans le système scolaire. Depuis 2017, ce programme fait son petit bonhomme de chemin. Lors d'une rencontre avec la presse le vendredi 10 juin dernier à Cotonou, le porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Houngbédji a indiqué que l'exécutif comptait étendre le programme à toutes les écoles du Bénin d’ici 2026.

"On est passé à 54% à la fin du mandat 2016-2021 pour un objectif de 51%. Et cette année, on vient de mettre en branle le mécanisme pour passer à 75% en espérant atteindre les 100% avant la fin du mandat" a déclaré le Secrétaire général adjoint du gouvernement selon les propos rapportés par le journal l'Evènement Précis. Il rappelle que le programme de cantines scolaires a pour but de permettre aux enfants, d'aller à l'école et d'y rester.

"Les cantines scolaires sont devenues fonctionnelles et depuis 2017, avec un accroissement régulier du nombre d'écoles et du nombre d'enfants bénéficiaires" informe t-il. Notons que le Bénin mène ce programme en collaboration avec le Programme alimentaire mondial (PAM), dont le directeur exécutif David Beasley était au Bénin en début d’année.