Utilisée à des fins thérapeutiques depuis 3000 ans av. J.-C., la vertu médicinale du cannabis a été découverte et employée depuis fort longtemps. Elle renferme notamment des cannabinoïdes qui, une fois consommé, agissent directement sur le système nerveux à travers les récepteurs endocannabinoïdes. Au nombre de ceux-ci, se trouve en bonne place le CBD. Sans effets psychotropes ni risque d’addiction, cette molécule procure de nombreux bienfaits à l’organisme. Découvrez quelques-uns de ces bienfaits dans ce billet.

Le CBD : un puissant antidouleur

Extrait de la fleur du chanvre, le CBD ou le cannabidiol est la deuxième substance la plus présente dans cette plante. En France, sa consommation et sa commercialisation sont légales. Mais pour cela, il faut que la teneur de THC soit en dessous de 0,03 %.

En effet, comme bienfait sur l’organisme humain, le CBD est connu pour sa capacité à soulager les douleurs chroniques. Plusieurs études ont prouvé ses propriétés décontractantes sur les muscles du corps. Et cela a pour conséquence d’atténuer les douleurs du corps et lutter contre certaines maladies, notamment l’arthrose et la fibromyalgie.

Le cannabidiol possède des effets antidépresseurs

La dépression et l’anxiété touchent une grande partie de la population française. D’après l’OMS, elles seraient respectivement la troisième et la sixième cause de mortalité dans le monde. Certes, l’industrie pharmaceutique a mis au point des produits médicamenteux pour les réduire, mais ils se révèlent moins efficaces et sont accompagnés d’un lot d’effets secondaires.

Le CBD possède des effets euphorisants, et constitue de ce fait une alternative fiable pour guérir ces maux. La consommation d’une huile de cannabidiol par vapotage ou par inhalation permet d’atteindre un stade de relaxation complète. Et puisqu’il agit profondément sur le système biologique, cette substance va permettre de soulager les troubles psychiques liés à l’anxiété et à la dépression.

Le CBD est anti-inflammatoire

Le cannabidiol est fortement utilisé dans l’application cosmétique de nos jours, en raison de ses propriétés anti-inflammatoires. Il est notamment connu pour ses actions efficaces dans le traitement des maladies de la peau (les acnés, le proagis et la dermatite).

Concrètement, par son action sur les récepteurs endocannabinoïdes, le CBD régule la sécrétion du sébum au niveau des glandes sébacées. Ce dernier est en réalité à l’origine des crises d’acné. En plus de causer des maux physiques (démangeaison, tiraillement, raclage), les maladies dermatologiques affectent particulièrement l’aspect esthétique à travers les plaques et les cicatrices qu’elles laissent. Les huiles et crèmes conçues à base de CBD sont des moyens naturels pour les traiter.

Le CBD pour accompagner les maladies neurologiques

Les maladies neurologiques attaquent souvent les personnes âgées et s’avèrent très difficiles à comprendre. On note par exemple les maladies neurodégénératives (Alzheimer, AVC, maladie de Parkinson) et celles neuropsychiatriques (autisme, schizophrénie, alcoolisme…).

Grâce à ses propriétés apaisantes ainsi que sa capacité à freiner le vieillissement des cellules neurologiques, le cannabidiol est un moyen naturel pour atténuer la souffrance des personnes souffrant de ces maladies. Récemment, des chercheurs allemands ont même évoqué la capacité du cannabidiol à stimuler la neurogenèse (la croissance des cellules nerveuses).