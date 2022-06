L'information a d'abord été relayée par la presse britannique qui citait des officiels qataris. Elle sera relayée plus tard par la presse française dont BFMTV qui a confirmé l'information. D'après les officiels, les personnes non mariées surprises en position indélicate durant la coupe du monde risquent une peine de sept ans de prison. De quoi refroidir les ardeurs de certains fans ! Les responsables de la FIFA prévenant qu'il n'y aura "aucune exception".

"Le s*xe n'est vraiment pas au menu, à moins que vous ne veniez en équipe mari et femme. Il n'y aura certainement pas d'aventures d'un soir durant ce tournoi... Il y a déjà des rapports de fans avec des noms de famille différents qui ont été empêchés de réserver et de partager des chambres d'hôtel." a déclaré une source policière au Daily Star. Cette même source a ajouté que: « La culture de la boisson et de la fête après les matchs, qui est la norme dans la plupart des endroits, est strictement interdite ». Nasser al-Khater, directeur général de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 au Qatar, a déclaré : "La sûreté et la sécurité de chaque fan sont de la plus haute importance pour nous... Mais les démonstrations d'affection en public sont mal vues, cela ne fait pas partie de notre culture - et cela vaut pour tout le monde".

Selon la presse, les drapeaux LGBT seront également interdits. Le responsable de la sécurité de la Coupe du Monde 2022, Abdulaziz Abdullah Al Ansari avait déclaré à l’agence AP : "Si un supporter brandit un drapeau arc-en-ciel dans un stade et qu’on le lui enlève, ce ne sera pas parce qu’on veut l’offenser, mais le protéger".