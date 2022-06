Star parmi les stars, Cristiano Ronaldo possède une fortune colossale. Une capacité financière qui lui permet de se faire plaisir et de s'acheter tout ce qui lui plaît, y compris une Bugatti Veyron de 2 millions d'euros environ. Mauvaise nouvelle pour le footballeur. Un de ses employés a été impliqué dans un accident qui s'est produit vers 11h ce lundi matin à Majorque. La Bugatti Veyron de 2,1 millions d'euros et 900 chevaux conduite vraisemblablement par un employé se serait écrasée contre le mur d'une maison à Majorque.

D'après les premiers éléments, la vie du chauffeur ne serait pas en danger, mais la voiture de Cristiano Ronaldo a été endommagée. Il ne se trouvait pas à bord au moment des faits selon les témoins. L'identité du conducteur n'a pas été dévoilée par les autorités et l'accident n'a pas causé de blessures à des personnes tierces même si la catastrophe a été évitée de justesse. Cristiano Ronaldo s'était rendu en vacances à Majorque avec ses cinq enfants et sa petite amie Georgina Rodriguez le 14 juin. Ils y louent une maison de luxe et profitent de journées sur le super yacht du footballeur.

Selon la presse, il avait fait venir depuis Manchester sa Bugatti, mais aussi une Mercedes-Benz Classe G pour ses vacances au soleil. Que ses fans soient donc rassurés, il pourra toujours se déplacer pendant ses vacances, en attendant que sa Bugatti soit remise en circulation.