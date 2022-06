Le pôle cybercriminalité de la Commission des crimes économiques et financiers a présenté jeudi des rapports d’enquêtes dans l’affaire contre le chanteur Azeez Fashola plus connu sous le nom de Naira Marley. Ce dernier est accusé de fraude à la carte de crédit devant la Haute Cour fédérale d’Ikoyi. Selon la presse, Naira Marley fait face à 11 accusations de fraude présumée à la carte de crédit.

Il serait tombé sous le coup de la loi sur le blanchiment d’argent (interdiction) et celle sur les cybercrimes. Les délits auraient été commis entre le le 26 novembre et le 11 décembre 2018 et le 10 mai 2019. L’artiste a été mis en examen le 20 mai 2019 et libéré après le paiement d’une commission. « L’une de nos conclusions du rapport médico-légal montre l’échange de messages de chat avec plusieurs personnes lorsque l’accusé a envoyé les détails de la carte de crédit, y compris les numéros de carte et les dates d’expiration. Les détails de la carte Visa faisaient partie de ceux envoyés par le défendeur à une certaine personne connue sur sa liste de contacts sous le nom de Raze. Ce message a envoyé les détails de la carte Visa à Raze, après quoi Raze a répondu que la carte n’était pas valide…. Nous avons pu établir par enquête les messages précédents qu’il a envoyés avec une mauvaise carte qui n’était en effet pas valide. Nous avons ensuite répété le même processus une deuxième fois qui était maintenant valide… Le défendeur a utilisé des outils malveillants pour dissimuler l’identité et l’emplacement de l’utilisateur de l’ordinateur portable lorsqu’il est connecté à Internet, ainsi que la présence du Top Browser qui agissait comme une passerelle unique vers le dark net. Cela nous a donné un motif raisonnable de soupçonner que le défendeur s’était livré à des activités frauduleuses de cartes. Et cela a été établi grâce à une réponse à notre demande à Visa Western Union Card » a déclaré Whyte Dein, un responsable de la Commission.