C'est un secret de polichinelle. Le Bénin connaît depuis 2021, des attaques terroristes sur son sol. Une situation qui préoccupe au plus haut point les autorités du pays. Le 29 décembre 2021, lors de son discours sur l'état de nation devant le parlement, le président Patrice Talon avait clairement affirmé que la sécurité était l'un des défis majeurs qui se posent au pays en ce moment.

Il a notamment parlé de l'important dispositif de prévention dans nos communes frontalières où la menace terroriste en raison des développements observés dans des pays limitrophes, est forte. Mais de décembre 2021 à juin 2022, le Bénin a encore enregistré plusieurs autres attaques terroristes sur son sol. Lors du conseil des ministres du mercredi 22 juin 2022 , l'exécutif a adopté des décrets

Il s'agit des décrets portant attributions, organisation et fonctionnement du comité national chargé de la coordination des activités de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive au Bénin, du régime de mise en œuvre des sanctions financières ciblées liées au financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive. Le gouvernement renforce donc le dispositif antiterroriste du pays.