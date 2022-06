Ioka Hodling, groupe immobilier et de lifestyle, a procédé hier au lancement de la 1ère édition de Django rallye. Ce rallye particulier qui aura lieu le 25 juin prochain n’est pas une course automobile mais une exposition et une parade de voitures de luxe. Hier au Novotel Hôtel, Ioka Holding et ses partenaires du Bénin et du Togo étaient face à la presse pour expliquer et lancer leur projet.

Parade et exposition de voitures de luxe, animations culturelles, tourisme, remise de trophée…c’est ce cocktail d’activités qui meublent la première édition de Django Rallye qui aura lieu le 25 juin prochain. Hier face à la presse, dans le jardin de l’hôtel Ibis, vêtus de chemises Lacoste conçues pour l’évènement, les acteurs du projet en ont le contenu et les ambitions. Francis Agbado, CEO d’Ioka Holding a expliqué qu’il ne s’agit nullement d’une course de voitures de sport mais une exposition et une parade de voitures de luxe. Mais plus que ça, Django Rallye est un vaste prochain touristique, culturelle et gastronomique dont l’objectif est de favoriser l’intégration sous régionale.

« C’est un moment d’échanges, de brassage, de communion, de visites touristiques, de réjouissance entre les propriétaires de véhicules, les concessionnaires de véhicules et les populations », précise-t-il. Une cinquantaine de véhicules de luxe feront une parade dynamique sur les 280 km allant de Cotonou à Lomé. Mais attention, le parcours n’est pas que côtier. Le cortège partira ce 25 juin de Novotel Hôtel fera un détour par Allada puis Ouidah avant d’arriver à Aneho où il marquera un arrêt déjeuner et récréatif avant de prendre la route pour Lomé en passant pat Tsévié pour arriver sur le boulevard du 13 janvier à Lomé devant Ioka Hôtel et Suites.

Mais les organisateurs ont de grande ambition. A la 2è édition, le parcours pourrait réunir 5 pays que sont la Côte-d’Ivoire, le Ghana, le Togo, le Bénin et le Nigéria. Le cortège fera l’axe Lagos-Abidjan avec des escales à Cotonou, Ouidah, Aneho, Lomé, Accra, Cape Cost, Takoradi, Accra, Assinie. Eugénie Adanzounnon, Alain Adjibadé, Aliou Bah Mamadou tous des sponsors engagés sur ce projet n’ont qu’un seul vœu : faire de Django Rallye un évènement international d’intégration régional pour qu’il mérite réellement son nom.