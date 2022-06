C'est une actualité qui défraie la chronique depuis quelques jours. Des dizaines de migrants sont morts suite à des affrontements avec les forces de l’ordre marocaines alors qu’ils tentaient de franchir la frontière séparant ce pays du Nord de l’Afrique de l’enclave espagnole de Melilla. Ce drame ne laisse pas de marbre le député béninois David Camille Biokou. Pour lui, le traitement réservé à ces migrants est « ignoble ». Il s’agit « d’une violation des droits humains et de la personne » a t-il condamné selon les propos rapportés par le journal L'Evènement Précis.

Il interpelle l'UA, les autorités marocaines et les ONGs de défense des droits humains

Le parlementaire souhaite qu’une enquête soit ouverte pour situer les responsabilités. Il interpelle pour cela les autorités marocaines et l’union africaine et les organisations internationales de défense des droits de l'homme. Inutile de rappeler que l’Union africaine a aussi condamné la mort de ces migrants, dénonçant, le « traitement violent et dégradant » dont ils ont été victimes. "J'exprime ma profonde émotion et mon inquiétude face au traitement violent et dégradant de migrants africains cherchant à traverser une frontière internationale entre le Maroc et l'Espagne", avait tweeté dimanche soir le président de la commission de l'UA Moussa Faki Mahamat. Tout comme le député Biokou , il a appelé à une enquête .

"J'appelle à une enquête immédiate sur cette affaire et rappelle à tous les pays leurs obligations, aux termes de la loi internationale, à traiter tous les migrants avec dignité et à faire porter leur priorité sur leur sécurité et leurs droits humains, tout en réfrénant tout usage excessif de la force", a laissé lire le chef de la Commission de l'UA. Outre l’organisation panafricaine, l’Onu a également réclamé des investigations sur le drame. «Nous appelons les deux pays à garantir la tenue d'une enquête efficace et indépendante, première étape pour déterminer les circonstances dans lesquelles il y a eu des morts et des blessés ainsi que toutes les responsabilités éventuelles», a déclaré Ravina Shamdasani, une porte parole du Haut Commissariat au droits de l’homme hier mardi à Genève.