Les Ecureuils du Bénin ont perdu le samedi 04 juin 2022 au stade « Abdoulaye Wade» de Dakar contre les Lions de la Téranga du Sénégal par 3 buts à 1 et le mercredi 08 juin 2022 au stade de l’amitié Général «Mathieu Kérékou» de Kouhounou contre les Mambas du Mozambique sur un score étriqué de 1 but à 0, ceci dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (Can Côte d’Ivoire 2023). Les deux défaites de l'équipe nationale du Bénin ont entraîné de vives réactions au sein de certains supporters qui s'en sont pris au bus des Ecureuils du Bénin.

Reçu ce jeudi 23 juin 2023 dans l’émission « Le gouvernement en action» de la chaîne de la télévision nationale, le ministre des sports, Oswald Homéky a réagi officiellement après ces deux défaites des Ecureuils seniors. Il a déclaré que «l’attitude des supporters qui s’en sont pris au bus est légitime mais inacceptable». Répondant aux critiques contre le staff technique des Ecureuils du Bénin que dirige le sélectionneur national par intérim, Moussa Latoundji, il se demande si l’encadrement technique de la sélection nationale est-il faible ?

Le ministre des sports affirme que «tantôt tout le peuple souhaite la promotion d’un encadreur local» et que « tout le monde a appelé à » cela. Pour le ministre Oswald Homéky « au bout de deux matches, tout le monde dit » qu’« il est faible » et qu’ «il faut le remplacer tout de suite ». Oswald Homéky n’est pas d’accord par rapport à ceux qui pensent qu’il faut remercier tout le staff technique. Pour lui, Moussa Latoundji a «besoin de travailler ».

Le ministre Oswald Homéky a reconnu que «les Béninois ont le droit d’être exigeants » mais il comprend la déception des supporters béninois. La construction de l’équipe nationale est une œuvre de longue haleine. Il faut avoir de la patience. La première autorité du sport béninois a fait savoir que «nous sommes à quelques mois, à quelques années de la stabilité, de la constance ».C’est pour cela qu’il a insisté que les contre-performances ne doivent pas les choquer au point de perdre confiance en ce projet qui est en place .