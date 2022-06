Le grand projet dénommé « Réinventer la cité lacustre de Ganvié » entame une nouvelle phase de sa concrétisation, celle de la réalisation des travaux d’électrification des arrondissements de Ganvié 1 et Ganvié 2 dans la commune de Sô-Ava. En conseil des ministres du mercredi 22 juin 2022, le gouvernement du Bénin a donné le top de l’exécution de ces travaux confiés à une société spécialisée. 2856 habitats y compris ceux à ériger au titre du projet seront impactés. Lors de sa rencontre hebdomadaire avec les professionnels des médias le vendredi 24 juin 2022 à Cotonou, le Secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji a apporté plus d’explications sur les motivations d’une telle initiative de l’Etat béninois.

Lors de sa rencontre hebdomadaire avec les professionnels des médias le vendredi 24 juin 2022 à Cotonou, le Secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji a apporté plus d’explications sur les motivations d’une telle initiative de l’Etat béninois. Le porte-parole du gouvernement a fait savoir que c’est depuis 2016 que le gouvernement du Président Patrice Talon a initié «un programme particulier pour la cité lacustre de Ganvié » qui se trouve dans la commune de Sô-Ava. Pour que ce grand projet dénommé « Réinventer la cité lacustre de Ganvié » entre dans sa phase active, l’Etat béninois a, en conseil des ministres du mercredi 22 juin 2022, annoncé «l’électrification de Ganvié 1 et Ganvié 2 ».

L’objectif du gouvernement, selon Wilfried Léandre Houngbédji, c’est de faire de la cité lacustre de Ganvié, une «véritable attraction touristique qu’elle mérite d’être pour notre pays mais aussi pour les étrangers qui auront à venir» au Bénin. Pour le porte-parole du gouvernement, créer les conditions optimales d’attrait du flux touristique vers le Bénin notamment vers la cité lacustre de Ganvié exige que « l’environnement soit assaini ». Il a laissé entendre que le cadre de vie doit présenter «un nouveau visage et les travaux d’électrification annoncés doivent concourir à la mise en place de ce nouveau visage de la cité lacustre de Ganvié ».